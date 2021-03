"Sin querer juzgar a nadie, lo cierto es que no ayuda". Así se ha manifestado este lunes Fernando Simón al ser preguntado por su opinión acerca de las declaraciones negacionistas de la actriz Victoria Abril, que en los últimos días ha llegado a hablar de "plandemia" o "coronacirco" y ha cuestionado la eficacia de las vacunas.

"Las personas que tienen mucha visibilidad tienen por supuesto la libertad de expresarse como consideren y de decir lo que ellos crean que es justo decir", ha apuntado no obstante el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).

Sin embargo, Simón ha recordado las terribles consecuencias que ha tenido la pandemia de coronavirus en España a lo largo del último año. "Lo cierto es que hemos tenido muchos miles de fallecidos, tres millones y pico de casos, tenemos las UCI atestadas de gente, hemos tenido el sistema sanitario contra las cuerdas... yo creo que no ayuda", ha insistido.

"Las personas que tienen, o que tenemos, yo he tenido la suerte o la desgracia de tener mucha visibilidad en este año, debemos de ser prudentes con este tipo de declaraciones", ha agregado el epidemiólogo, que no obstante ha dicho comprender que "cuando tenemos mucha presión mediática a veces decimos cosas que no pensamos o que no queremos decir, que a lo mejor decimos como una gracia que luego nos arrepentimos de ello".

"Ya digo que no quiero juzgarlo, pero desde luego ayudar, no ayuda", ha concluido.