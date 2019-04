El rector de la URJC recibió presiones del Consejero Educación por el acta de Cifuentes: "Me pidió con bastante insistencia que se lo enviara"

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, declaró ante la jueza que instruye el 'caso máster' de Cristina Cifuentes que el mismo día en el que se publicó la noticia de posibles irregularidades en el título, el consejero madrileño de Educación, Rafael van Grieken, le llamó por teléfono y le pidió "con bastante insistencia" que le enviara el acta de la expresidenta.

Según publica 'eldiario.es', que aporta vídeos de la declaración del rector como testigo del caso el pasado 21 de junio, Javier Ramos explicó que la mañana que se conoció la noticia de las supuestas irregularidades en el máster de la expresidenta Van Grieken le pidió "reiteradamente" que enviara el acta de Cifuentes. "Diría que con bastante insistencia", dijo ante la jueza.

Además de las llamadas del consejero, la secretaria de Ramos recibió también llamadas de la secretaria de Van Grieken para reclamar el acta. Explicó en su declaración que él llamó dos veces al director del Instituto de Derecho Público de la URJC, Enrique Álvarez Conde, para trasladarle la petición de la Consejería, pero se lo pidió "con cierta calma", ya que mientras que Van Grieken y su secretaria hicieron llamadas "bastante numerosas", él solo llamó "en dos ocasiones" a Álvarez Conde.

La respuesta de Álvarez Conde, siguió explicando a la jueza, fue que le enviaba el acta "ahora mismo" y que "la estaba buscando". "Fue un día muy activo, diría casi caótico", detalló Ramos, que recordó "mucha gente entrando en mi despacho y saliendo", entre ellos y desde primera hora de la mañana la asesora de la Comunidad de Madrid Maite Feito, cuya presencia no le extrañó porque era profesora de Lengua Inglesa de la Universidad. "No me llamó especialmente la atención", dijo, y "en aquellos momentos no le daba mayor importancia".

Ramos señaló que en la primera conversación que mantuvo con Feito ésta le trasladó un mensaje de tranquilidad, asegurando que "todo era correcto, que era un malentendido y que era un ataque contra la presidenta de la Comunidad".