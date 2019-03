La rectificación de Margallo sobre los refugiados, la última de una larga lista de vaivenes del Gobierno

El de los refugiados se ha convertido por fin en el gran asunto político de Europa, la Vicepresidenta niega que el Gobierno esté dividido con ello. En 'Al Rojo Vivo' ha afirmado que no hay discrepancias y ha añadido que "España asumirá los refugiados que pida la UE".



Para poder fijar esa nueva postura, ha sido necesario dar marcha atrás, empezando por el propio Rajoy, que el 1 de septiembre puso el foco en un reparto desigual de refugiados y días después habló de asilo para todos: "A todas aquellas personas que pidan derecho de asilo y tengan derecho a ello se les va a atender".



Más ha tenido que recular el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz empezó hablando de efecto llamada, siguió hablando de goteras y ha acabado ofreciendo ayuda ilimitada.



Otro que ha cambiado bruscamente de opinión ha sido García Margallo, que hablaba de "esfuerzo proporcionado, justo y realista frente a los criterios de la Comisión, que no lo son". Después hablaba de asumir la cuota correspondiente. Casualidad, o no, entre las primeras declaraciones y las segundas hay una línea divisoria común, el dos de septiembre y la imagen de Aylan ahogado en las playas de Turquía.