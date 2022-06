José María García Urbano, alcalde de Estepona del PP, tuvo este viernes una desafortunada idea para explicar por qué tenía la mano vendada. "Algunos me habéis visto la mano así y me habéis preguntado qué es lo que ha pasado. Bueno, pues no he metido la mano donde no debía, sino que ha sido un accidente doméstico. Tampoco tiene que ver con la violencia de género y tampoco me he abofeteado con nadie", afirmó el alcalde ante el silencio de los presentes en el acto, quienes no cuestionaron sus palabras.

Entre quienes escucharon este comentario y no dijeron nada se encontraba Alberto Núñez Feijóo. Precisamente, la intervención del alcalde de Estepona era la antesala del primer discurso del presidente del PP en la campaña andaluza.

Dos horas y media después, el alcalde de Estepona se disculpó en redes sociales, donde defendió que "la violencia de género merece todo el respeto y el más profundo rechazo por parte de todos"." Lamento lo sucedido", expresó José María García Urbano, aunque para entonces su desafortunado comentario ya se había hecho viral.

Este sábado, María Jesús Montero ha pedido a Feijóo que condenase todo comentario que no se ajuste a las reglas éticas: "No son bromas. Señor Feijóo, queremos una condena firme por la violencia de género y la integración de la discapacidad", ha declarado la ministra de Hacienda.

Por su parte, Juanma Moreno ha defendido que "el que tiene boca se equivoca". "Yo seré el primero que me equivocaré, aunque si me equivoco en campaña lo que haré será rectificar y pedir disculpas de manera inmediata", ha declarado en Onda Cero.

El candidato socialista, Juan Espadas, ha declarado que el comentario de José María García Urbano demuestra la "falta de compromiso" del PP que, según ha dicho, "vuelve a coincidir con Vox": "Deja entrever la falta de compromiso para poner una línea clara y transparente entre las políticas de los demócratas y de los que defienden los derechos humanos".

Y desde Por Andalucía, Inma Nieto ha pedido dejar de frivolizar con la violencia machista: "No fue un desliz, sino que es el pensamiento profundo de la derecha", ha criticado.

Esta lamentable broma llega cuando tres mujeres han sido asesinadas en Andalucía, una joven de 26 años en Córdoba y otras dos de 50 años en Almería y en Málaga. Además, cuatro mujeres han sido asesinadas en 2022 en esa comunidad, que se encuentra entre las tres que más casos registra. Y en lo que va de año, en España han sido asesinadas 18 mujeres por violencia machista.