Rato preguntó a Montoro antes de acogerse a la amnistía fiscal

Rodrigo Rato se dirigió al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, antes de acogerse a la amnistía fiscal. Consultó con Montoro las consecuencias que tendría traer su dinero a España. El ministro le dijo que no había problema, que no ocurriría nada y que todo era confidencial. De esta manera, el hecho de que Rato decidiera regularizar su dinero no sería una sorpresa para el Gobierno de Mariano Rajoy. Así informa 'El Confidencial'. Fue en 2012 cuando Rato se puso en contacto con Montoro para pedirle consejo a la hora de acogerse a la amnistía y regularizar cinco millones de euros de su dinero y del de su familia de Suiza. Montoro, según fuentes cercanas a Rato, le dijo que no pasaba nada, que para eso estaba la amnistía. En definitiva, le contestó que iba a guardar 'su secreto'.

