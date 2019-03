Rato: "Mi patrimonio es mucho más menguado, los 27 millones es una cifra nada real"

El exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, ha asegurado que su patrimonio está "muy por debajo" de los casi 27 millones de euros que le atribuye Hacienda, al tiempo que ha negado que se haya dedicado a vaciar sus sociedades, ninguna de las cuales, insiste, está situada en paraísos fiscales "ni fuera de la UE".

"Mi patrimonio es mucho más menguado. Los 27 millones es una cifra nada real que no se sustenta", ha sentenciado el exministro de Economía en alusión a las cifras sobre sus bienes que ha publicado el diario 'El Mundo'.

No solo eso, sino que el que fuera director gerente del FMI desmiente la acusación de que defraudó 1,42 millones de IRPF en 2012 y 2013, una deuda muy superior a los 120.000 euros en los que está establecido el límite para ser considerado un delito fiscal, dado que en esos dos años no estaba trabajando.

Y ello porque en 2012, solo trabajó para Bankia hasta que lo dejó en mayo de 2012, tras lo cual, "prácticamente" no tuvo trabajo ese año. "En 2013, trabajé algo más, pero en cualquier caso, mis ingresos están lejos de esas cifras", añade.

Según el mismo diario, la Agencia Tributaria le achaca haber defraudado en el Impuesto de Sociedades una cuantía de 939.741 euros en los ejercicios 2011, 2012 y 2013 con unas sociedades vinculadas a él y que movieron 12 millones en divisas.

"No he movido 12 millones en ninguna divisa, ni siquiera en euros, en mi vida", ha afirmado contundente el exbanquero, que explica que no se dedica "a comprar ni vender moneda", y aunque ha "podido hacer transferencias en distintas divisas" jamás ha manejado "esas cifras".

Hacienda también le acusa de despatrimonializar sociedades para eludir el pago de fianzas en los procedimientos judiciales que tiene abiertos mediante una serie de operaciones que "se vienen produciendo con mucha intensidad en los años 2014 y 2015 y que podría derivar de las posibles responsabilidades pecuniarias que le pueden ser exigidas a Don Rodrigo Rato Figaredo en el proceso judicial denominado Bankia".

Nuevamente, Rato lo rechaza tajantemente y responde que no ha "vendido nada, ni un inmueble" en esos años, aunque precisa que si ha "podido vender algo", como por ejemplo acciones, "ha sido para pagar algo, como un crédito".

Lo que sí reconoce es ser propietario de la sociedad VivaWay, pero subraya que él no "hace ningún negocio con Gibraltar". "Yo no he movido jamás un duro con Gibraltar", afirma tajante Rato, aunque sí aclara que la firma de abogados que trabaja para esa empresa tiene una oficina en ese territorio.

Con todo, vuelve a insistir en que no tiene "ninguna sociedad en ningún paraíso fiscal ni fuera de la UE". También admite tener una participación del 44 % en la sociedad propietaria del hotel Catalonia Berlin Mitte en la capital alemana, pero es "imposible" que cobre 17 millones de euros de alquiler al establecimiento cuando su categoría le impide "generar esa cantidad, ni siquiera en facturación", agrega.