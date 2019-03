Rajoy vuelve a Moncloa con muchos asuntos pendientes

A Rajoy se le acabaron los días en vaqueros. A partir de mañana, vuelta al traje y a la Moncloa. El presidente regresa al despacho dispuesto a abrir la segunda parte de la legislatura. Y todo apunta a que la economía no será la asigntura más difícil. El pasado 9 de agosto reconocía que "hay datos positivos y esperanzadores que animan al Gobierno a seguir trabajando".

Con la prima de riesgo tranquila, olvidado el rescate y anhelando que el fin de la recesión sea una realidad. La asigantura pendiente de Rajoy, empezó hace poco a tener nombre propio, Luis Bárcenas. Sin embargo en su intervención ante el parlamento quedaron algunas sombras.

Aunque en su comparecencia en el congreso alegó que "me equivoqué, pero cuando yo era presidente del Gobierno, el señor Bárcenas no estaba en el partido", la oposición no se ha quedado contenta y seguirá pidiendo explicaciones. El PSOE quiere reprobar al presidente y no descarta la moción de censura. Pero sí que podría llevar a cabo una reestructuración en el Partido. Los rumores apuntan la posible salida de Javier Arenas, uno de los más tocados por los papeles del extesorero.

Y a todo ello, se le suma la agenda oficial, bastante apretada: el viernes primer consejo de ministros, el sábado inaugura del curso político en Galicia y a partir de ahí Rajoy cruzará la frontera. le esperan San Petersburgo y Buenos Aires con la importante cita de los juegos olímpicos.

En principio volverá para pasar aquí el 11 de septiembre. Por si fuera poco, Rajoy arrastra también la losa del verano, la interminable crisis diplomática con Gibraltar.