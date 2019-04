Rajoy, tras la victoria de Sánchez en las primarias: "No va a haber adelanto electoral, que no cuenten conmigo para generar inestabilidad"

Para Rajoy, la victoria de Sánchez no cambia nada. Asegura que después de un 2016 de Gobierno en funciones, no contempla el adelanto electoral: "Después de lo vivido en España, del disparate de 2016, conmigo que no cuenten para generar inestabilidad en España".

Se muestra convencido de que puede gobernar sin el PSOE: "Intentaré buscar apoyos como siempre he hecho a lo largo de la legislatura; hemos aprobado el tema de la estiba, el tratado de libre comercio con Canadá...".

Un escenario, eso sí, en el que adquieren mayor relevancia varios actores. Uno por encima de todos y Rivera se muestra firme, apoyará al presidente sin fisuras, salvo en un caso, según ha dicho en Al Rojo Vivo: "Salvo que imputaran al Presidente y hubiera un escándalo tremendo".

Está por ver si Sánchez toma la iniciativa para tumbar el Gobierno de Rajoy. En principio, el nuevo secretario general ya ha dicho que no a la moción de censura de Podemos. Pero no ha descartado presentar una propia si le dan los números.

En RNE ha afirmado que no descartaba "presentar una moción de censura a lo largo de la legislatura". En Podemos recogen el guante y se muestran dispuesto incluso a retirar la suya.

"Si el PSOE presenta una moción de censura en el Congreso, nosotros estaríamos dispuestos a retirar la nuestra para hablar de la presentada por el PSOE y hacerla viable", ha dicho el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique.

De ser viable la legislatura, podría ser más corta de lo previsto.