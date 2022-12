Lo ha convertido casi en un lema de campaña, pero no, España no es el país de la Unión Europea que más crece. El presidente matiza y dice que "hemos pasado a ser el país que más crece de Europa, de los grandes".

Algo parecido le ocurre con el déficit, cumplir con Bruselas tampoco se ha hecho, aunque para Rajoy, el objetivo de déficit se ha cumplido "sustancialmente". Llegan las cifras y a Rajoy se le tuerce el gesto y reta a la periodista a tener un debate de cifras. Hay un 46% de jóvenes sin trabajo, pero el presidente pide que cuando se hable de pobreza y paro “nos elevemos un poco”.

Reconoce que la corrupción ha hecho mucho daño al partido, pero nadie sabía de los pagos en negro. "No sospeché nunca que hubiera una caja 'B', yo me dedicaba a la política" respondía Rajoy. El caso es que Bárcenas, sentencia el presidente, ya no está en el partido y con la sede de los populares, de nuevo, bajo escrutinio judicial, Rajoy asegura que no se ha planteado "cerrar la sede del PP".

Hay algo sobre lo que Rajoy dice no tener dudas. Hoy, asegura, nadie cuestiona su liderazgo "aunque a algunos no les guste no cuestionan mi liderazgo". En un mes estará en la Cumbre del Clima en París, y hay parentescos que pasan factura. En 2007 Rajoy cuestionó el cambio climático aludiendo a su primo científico, ahora dice que "cuando uno se equivoca hay que rectificar". Algo de autocrítica para un presidente, activado ya, en modo precampaña.