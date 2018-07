Rajoy tiene claro que "es imposible gobernar sin un entendimiento con el PSOE"

Hoy por hoy Rajoy tiene algo meridianamente claro y es que "es imposible que el PP pueda gobernar si no hay algún tipo de entendimiento con el PSOE, imposible". Consciente, por la vía de los hechos, de que Pedro Sánchez no quiere hablar con él, el presidente en funciones no sitúa el debate de investidura entre sus prioridades.

"No sé por qué están empeñados en que vaya, pueden ir ellos con Podemos que es en lo que están" asegura Rajoy que se niega a desvelar lo que le dirá al rey el próximo martes. Admite que el escenario, desde su última visita a Zarzuela, no ha cambiado, tampoco parece que lo haya hecho su disposición.

Y mientras abunda en las bondades de un pacto PP, PSOE, C´S, Rajoy abre la puerta a extender ese acuerdo a tres a otros ámbitos "puede haber un acuerdo que afecte a las comunidades autónomas e incluso a grandes ayuntamientos, de lo que se trata es de que se pueda gobernar con tranquilidad" y arrinconar de paso la influencia de Podemos.

El presidente asegura que nadie en su partido le ha pedido que dé un paso atrás. Admite que la corrupción les ha hecho mucho daño, aunque no parece tener muy claro si su partido está o no imputado por el borrado de los ordenadores de Bárcenas. Aunque no desea nuevas elecciones, Rajoy confirma que pedirá a su partido repetir como candidato.