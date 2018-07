Rajoy: "Seguiremos en recesión pero esperamos una mejora en la segunda mitad de 2013"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha agradecido a la sociedad que haya aceptado los sacrificios "necesarios e inevitables" que ha provocado la crisis, en especial a los funcionarios públicos y a los pensionistas, y ha pedido a los españoles "comprensión y solidaridad".

Rajoy se muestra abierto al diálogo con Cataluña frente al independentismo

"No voy a pedir paciencia, porque ya los españoles han tenido mucha, tampoco confianza ciega, porque los políticos nos debemos al escrutinio diario de lo que hacemos", ha manifestado Rajoy, quien ha reclamado "comprensión" para aplicar medidas que, aunque no gusten son "imprescindibles" y "solidaridad" para entender que "todos tenemos que aportar algo del sacrificio común para remontar nuestros problemas.



En la rueda de prensa de balance del año en el Palacio de la Moncloa, el jefe del Ejecutivo ha añadido que "aunque no todos puedan notarlo" las medidas adoptadas en este año y cuyo único objetivo es crecer y crear empleo "ya están dado algunos frutos".

Preguntado sobre el referéndum en Cataluña, el presidente ha declarado que está dispuesto al diálogo, "Cuando el señor Mas quiera verme, lo recibiré con mucho gusto", ha expresado. "Yo haré todo lo que es´te en mi mano para reconducir las cosas con Cataluña", ha añadido.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que "mantiene la mano tendida al consenso" con la Generalitat de Cataluña, pero ha precisado que siempre dentro del marco que delimita la Constitución.

Rajoy ha dicho que no será él quien alimente la tensión "centrífuga" y ha reiterado su disposición al diálogo, aunque "respetando las reglas", ha insistido.

Acerca del déficit, ha detallado que el Ejecutivo está haciendo todo lo posible por contribuir a su reducción, "nadie puede decir que el Gobierno se ha quedado con los brazos cruzados", ha afirmado. Además, ha recordado que este punto se encontraba incluido en su programa electoral.

Mariano Rajoy descarta, por ahora, pedir el rescate para España

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha insistido en la idea de que el Ejecutivo no tiene previsto "a día de hoy" pedir el rescate, si bien no descarta hacerlo en el futuro si fuera necesario.

Rajoy, ha recordado que el Gobierno español "hasta el presente momento", no ha creído conveniente hacer esa petición. "Por eso no la hemos hecho, si hubiéramos pensado de otra manera nos habríamos dirigidos al BCE", añadió.



"Hoy no tenemos pensado pedir al BCE que intervenga comprando bonos en el mercado secundario, pero es un instrumento muy útil, y si el Gobierno cree que es necesario utilizarlo, no le quepa duda de que lo haremos", ha continuado Rajoy, en respuesta a una pregunta de los periodistas.



El jefe del Ejecutivo ha valorado nuevamente la importancia de la decisión del BCE de habilitar un mecanismo para intervenir en el mercado secundario cuando un país lo solicite y el resto de los socios de la UE lo apoyen.



"La decisión ha sido muy importante porque revela la voluntad del BCE de apoyar al euro y su irreversibilidad, y ha tenido un efecto tranquilizador en los mercados", ha subrayado Rajoy.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha escogido el Salón de Tapices del Palacio de la Moncloa para comparecer ante la prensa con el fin de hacer balance de su primer año de gobierno, y lo hace de pie, ante un atril.