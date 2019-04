Sánchez responde a Rajoy sobre el acuerdo de los refugiados: "Europa tiene que ser solidaria con aquellos que están huyendo del terror"

Para Rajoy el acuerdo entre Europa y Turquía tan sólo es un primer paso: "Se abordó en una reunión informal de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea". Así lo defiende en una carta con la que responde a Sánchez, después de que el líder socialista le exigiera, también por carta, fijar la posición de España sobre los refugiados.

La carta de Rajoy reafirma el argumentario que el PP ya habría repartido a sus dirigentes en el que marca las líneas del partido. Dicen, textualmente, ser "solidarios y ayudar", unos principios que contrastan con la realidad ya que hasta ahora España tan sólo ha dado asilo a una veintena de personas de los 17.000 que anunció Rajoy hace cuatro meses.

A día de hoy, su postura es la de dar apoyo a la medida europea."España está a favor de que se arbitren sistemas bien organizados y efectivos para que, respetando el derecho al asilo, se ofrezca y se lleve a cabo de forma organizada y con todas las garantías", manifiesta en la carta. Además, Rajoy ofrece diálogo al líder socialista: "Puede contar con mi disponibilidad y la de mi Gobierno para tratar de este asunto con el interlocutor que usted designe", destaca en la carta.

Aunque Sánchez le respondió en laSexta Noche, "la posición mayorítaria del Congreso es la posición mayoritaria de los españoles y es que Europa tiene que ser solidaria con aquellos que estan huyendo precisamente del terror y de la miseria", ya Susana Díaz le había mandado un mensaje: "Espero que seamos capaces de para ese acuerdo, porque entonces no será nuestra Europa, sino algo que nos avergüenza y no nos representa".

Por su parte, Ciudadanos adiverte que no le quitarán ojo a este tema. "Nosotros vamos a estar pendientes de este acuerdo y del señor Rajoy y de si da explicaciones de todo lo que está pasando", declara Fernando de Páramo. Mientras Izquierda Unida califica el acuerdo de nacismo. "Todo ello, a tan sólo cuatro días para que España diga 'sí' o 'no' al acuerdo sobre los refugiados", lamenta Garzón. Todo ello, a tan sólo quedan 4 días para que España diga sí o no al acuerdo sobre los refugiados.