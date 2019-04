Rajoy reitera que no adelantará elecciones aunque es consciente de que la legislatura se le resiste: "Gobernamos en una situación difícil"

Sabe que la legislatura se le resiste, pero Rajoy no se amedrenta: "Soy optimista, gobernamos en una situación difícil, pero los políticos estamos para resolver problemas y no para quejarnos constantemente".

Fracasada la reforma de la estiba y con los trámites ya iniciados para modificar la 'ley Mordaza', el presidente del Gobierno saca sus propias conclusiones: "No se puede cumplir todo el programa electoral, pero no vamos a renunciar a algunos aspectos fundamentales".

Su estrategia para salir adelante, es la insistencia: "Hemos conseguido algunos acuerdos, otros no, si lo conseguimos bien y, si no, lo seguiremos intentando".

Tendrá que intentar mantener su reforma laboral o la LOMCE y tiene claro que no se va. En una entrevista en El País junto a los periodistas de la Alianza de Periódicos Líderes de Europa, recalca que no habrá adelanto electoral: "Lo reiteraré hasta la saciedad, no voy a adelantar elecciones".

Al respecto, ha afirmado que "si hay empeño, determinación y personalidad, tened la absoluta certeza de que se puede salir de cualquier agujero", un empeño que tendrá que utilizar para aprobar los Presupuestos. Si consigue convencer al PNV tendrá que mirar a los partidos canarios para completar la suma.