Rajoy: "Quiero ser candidato. Confíen en mí, les irá bien"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha garantizado que será el candidato a la reelección por el PP en los comicios generales con independencia de lo que ocurra el 24 de mayo, en las elecciones autonómicas y municipales.

Rajoy asegura que no tiene intención de "provocar ningún cambio en el partido", aunque ha admitido que si la tuviera no lo diría. El PP, en su opinión, "está bien", y aunque no todos en el partido son iguales y "cada uno tiene su forma de ser" y "su carácter", ha demostrado "entereza, coraje y aguante en los momentos difíciles".

El presidente del Gobierno ha admitido que los casos de corrupción han hecho "sin duda alguna mucho daño" al PP, pero ha recordado que todos los involucrados ya no están en sus filas.

Rajoy no ha querido especular sobre pactos postelectorales, y ha señalado que el "aliado natural" del PP "son los electores".