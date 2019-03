Rajoy, a Puigdemont: "Cuando uno se pone a la brava contra la legalidad, nada puede conseguir"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reclamado a los dirigentes catalanes que apoyan el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional que reflexionen y vuelvan "a la racionalidad y a la legalidad".

Antes de participar en un acto de homenaje a Gerardo Fernández Albor, primer presidente autonómico gallego, por su centenario, el jefe del Ejecutivo ha dicho que no quiere entrar en polémicas ni con el presidente de la Generalitat ni con nadie y ha recordado a los alcaldes catalanes que apoyan la consulta que sólo tienen que hacer una cosa: "Que cumplan la ley".

Sobre nuevas acciones que pueda llevar a cabo el Gobierno para evitar la celebración del referéndum ha evitado hablar sobre "lo que puede suceder en el futuro", si bien ha reiterado que "no se a celebrar" porque es "la liquidación de la voluntad mayoritaria de los españoles, de los derechos de la inmensa mayoría".

El presidente del Gobierno ha incidido en pedir a los alcaldes catalanes que apoyan la consulta y que esta mañana se han concentrado en Barcelona que es "razonable pedirles que no colaboren en la celebración de un referéndum ilegal".

También ha aludido a la presencia en esa concentración de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de quien ha recordado que ella misma "ha dicho que no va a ceder locales para la celebración" del referéndum, por lo que "no hay nada que decirle". "Mientras no los ceda, nada que apuntar sobre ella", ha considerado Rajoy, que ha sugerido que "ella quizá deba decir a los alcaldes que hagan lo mismo que ella dice que va a hacer".

Ha recordado que todos los ciudadanos están "obligados a cumplir la ley", también los alcaldes, la Generalitat y él mismo; por lo que ha confiado en que esta situación se pueda dar la vuelta "a la mayor celeridad posible".

Rajoy ha aprovechado su intervención para pedir a los ciudadanos de Cataluña "que no están de acuerdo con lo que están haciendo" sus dirigentes que estén "tranquilos" porque "se van a respetar sus derechos". "Pueden estar tranquilos. Es una situación no agradable, pero tengo la certeza de que las cosas volverán a su cauce y me gustaría que fuera de modo voluntario por los que han iniciado el espectáculo que estamos viendo", ha añadido.

Ha asegurado que "lo que ocurrió" en el Parlamento catalán los días 6 y 7 de septiembre "fue de una gravedad enorme porque allí se liquidó en pocas horas la Constitución Española, el Estatuto de Cataluña y se estableció una nueva legalidad, algo para lo que evidentemente no están facultados".

"Y lo más grave fue que se hizo pisoteando los derechos de los militantes y los diputados de varios partidos que no estaban de acuerdo". "Fue de una enorme gravedad y pido que se vuelva a la racionalidad y a la legalidad", ha enfatizado.

Rajoy ha explicado que "ningún gobierno", ni el actual ni ninguno de España puede "de ninguna manera aceptar lo que está ocurriendo en estos momentos en Cataluña" y ha mostrado su determinación de que el Estado de derecho, la ley y la democracia "no van a aceptar esto de ninguna de las maneras". "Lo que vimos en el Parlamento (catalán) ojalá no se vuelva a repetir en ningún Parlamento nunca", ha concluido.