Rajoy pide a los catalanes que no vayan a las mesas electorales si son citados: "Es un acto ilegal"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido a los catalanes que no vayan a las mesas electorales si se les cita para estar presentes en el referéndum que quieren celebrar los independentistas el 1 de octubre porque sería "un acto absolutamente ilegal".

Dicho esto, ha trasladado a los ciudadanos que pueden estar "tranquilos" porque su Ejecutivo cumplirá con su obligación para que no se celebre ese referéndum.

"Aprovecho para decir a todas las personas que entienden que el Gobierno tiene que cumplir con su obligación, que lo vamos a hacer, que estén tranquilas, que si alguien se le cita para acudir a una mesa electoral, que no vaya porque no puede haber referéndum y porque sería un acto absolutamente ilegal", ha resaltado Rajoy.

Ante el hecho de que el presidente de la Generalitat haya mostrado su disposición a hablar, el presidente del Gobierno ha indicado que llevan "mucho tiempo hablando" pero no se puede negociar sobre lo que es "innegociable", como la soberanía nacional, ni "pasar por encima de la Constitución y el Estatuto de Autonomía".

"Eso no se va a producir y no hay ningún país democrático en ningún país del mundo que pueda aceptar algo de esas características", ha proclamado. Al ser preguntado si contempla el Gobierno aplicar el artículo 155 de la Constitución, Rajoy ha subrayado que "lo único que contempla es que en en España se cumpla la ley y se respeten los derechos" de los ciudadanos.

En este punto ha recordado que la pasada semana se celebró en el Parlament una sesión plenaria en la que se "privó" a los diputados de la oposición de sus derechos y "en solo 24 horas se cambió toda la legalidad, se liquidó la soberanía nacional y se convocó un referéndum".

Según Rajoy, eso "no había ocurrido nunca" en ningún país europeo y fue una sesión "claramente antidemocrática" que terminó con la convocatoria de un referéndum "ilegal". "Por lo tanto, lo único que contemplamos, no hay otro escenario posible, es que ese referéndum no se puede celebrar", ha exclamado.

Ante la posibilidad de que los catalanes se declaren insumisos, Rajoy ha respondido que "es igual" lo que se declaren porque en España "la ley se cumple" porque si no se hiciera significaría que "la voluntad de la mayoría de los ciudadanos" no serviría "absolutamente parea nada" y cada uno podría hacer "lo que estime oportuno y conveniente, eso es evidentemente no puede ser".

No hay ningún Gobierno en el mundo que pudiera aceptar que se celebrarse un referéndum de esas características, ninguno", ha abundado. Preguntado de nuevo si en ese caso de insumisión, la Fiscalía actuaría, Rajoy ha explicado que el Ministerio Público actuará "siempre" en defensa de la legalidad, igual que los jueces y el Gobierno porque es "su obligación" y "todo el mundo tiene que entenderlo así".

A su entender, no pueden permitir que "unas personas decidan unilateralmente pasar por encima de la ley y hacer lo que estimen oportuno y conveniente" porque sería "entrar en la ley de la selva".

"Por tanto, como llevo diciendo en numerosas ocasiones y se lo he explicado al señor Puigdemont, no se puede hacer algo que es manifiestamente ilegal", ha señalado, para agregar que "no hay ningún gobierno democrático de ningún país del mundo que pueda aceptar algo de esas características".

En este sentido, el jefe del Ejecutivo ha señalado que le gustaría que hubiera "comportamientos democráticos por parte de esas personas" porque, según ha reiterado, lo ocurrido en el Parlamento catalán la pasada semana es "lamentable" al vulnerarse "todos los procedimientos establecidos" en el propio reglamento de la Cámara.

"Fue un golpe a la democracia como no hemos visto nunca y eso no puede ser, no lo podemos aceptar y, por tanto, no va a haber referéndum", ha concluido.