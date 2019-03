Rajoy pide de nuevo perdón por los "errores cometidos" sin mencionar la palabra corrupción

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha preguntado al líder del PSOE, Pedro Sánchez, si la presidenta andaluza, Susana Díaz, no le deja adoptar medidas por el caso de los ERE en su comunidad o es que no quiere tomar "ninguna", al tiempo que ha negado que los políticos sean "peores" que otras profesiones.

Rajoy ha respondido así en su turno de réplica a la intervención de Sánchez, quien le ha acusado de estar "asediado" por la corrupción y le ha exigido comparecer en el Parlamento y ser "contundente e implacable" con los casos que afectan a su partido.

En su respuesta, Rajoy ha vuelto a disculparse por el error de nombrar a determinados cargos en el PP y, aunque ha dicho que no quería incurrir en el "y tú más", ha recordado casos de corrupción protagonizados por dirigentes socialistas y ha señalado que los dos últimos presidentes del PSOE están pendientes de una decisión del Tribunal Supremo. "Yo al menos me disculpé, usted no se disculpó ni dio explicaciones. ¿Qué pasa? ¿Que no tiene por qué dar explicaciones y disculparse?", le ha reprochado.

No obstante, Rajoy ha emplazado al líder del PSOE a llegar a acuerdos para aprobar juntos las medidas contra la corrupción que ya están en tramitación en el Congreso, pese a la negativa expresada por los socialistas en los últimos días.