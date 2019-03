Rajoy evita hablar del caso Pujol en Andorra: "No he venido aquí a hablar de personas"

El jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha asegurado que no ha hablado sobre el caso del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol con su homólogo de Andorra, Antoni Martí, quien ha afirmado que la Justicia del Principado es "ejemplar" en este asunto y no está obstruyéndolo.

Rajoy y Martí han comparecido en conferencia de prensa al término de la visita que el primero ha realizado a Andorra y ambos han garantizado que la situación de Pujol (quien reconoció haber tenido en bancos del Principado fondos sin regularizar) no ha estado presente en sus conversaciones. "No he venido a hablar de ninguna persona. He venido a firmar un convenio para evitar la doble imposición fiscal y a mejorar la situación en materia de información fiscal", ha explicado Rajoy, quien no ha querido comentar las comisiones rogatorias planteadas a Andorra en el caso Pujol porque ha dicho que respeta las decisiones judiciales de todos los países. En esa línea ha señalado que, como demócrata, él cree en la división de poderes.

Por su parte, Martí ha asegurado que la Justicia andorrana no hace ningún tipo de obstrucción en el caso Pujol y ha recordado que ha habido dos comisiones rogatorias relacionadas con este asunto. Una de ellas, cursada por parte de la Audiencia Nacional, ha recordado que fue admitida por el juez instructor andorrano, pero para que los procesos tengan todas las garantías judiciales, lo que ha sucedido -ha dicho- es que las partes han presentado un recurso. "No es una cuestión específica de Andorra, sino que está dentro de los mecanismos de garantía de protección judicial, y en breve, la justicia tomará una decisión", ha explicado.

Por tanto, ha señalado que si se rechaza ese recurso, se tramitará la información solicitada por la comisión rogatoria. "No veo en ningún lugar que exista obstrucción por parte de la Justicia andorrana. Lo que hay es un cumplimiento escrupuloso de los convenios firmados", ha insistido.

Martí ha señalado que ante la segunda solicitud de información realizada por parte de un juzgado de Barcelona, la juez andorrana pidió un complemento de información que ya se ha tramitado y, ahora, se está a la espera de que se adopte una decisión. Por tanto, ha recalcado que, finalmente, se podría responder afirmativamente a las dos comisiones rogatorias solicitadas a Andorra por el caso Pujol y, por tanto, ha rechazado las "hipocresías" y ha dicho que se trata de cumplir las leyes.

Frente a ello, ha recordado que ha habido otras comisiones rogatorias a otros países que han sido rechazadas. "Las relaciones con España van mucho más allá del caso Pujol", ha subrayado el presidente andorrano, quien, al igual que Rajoy, ha dicho que tampoco han hablado de la noticia relativa al interés del piloto español Marc Márquez de fijar su residencia en Andorra. Al respecto, Martí ha explicado que no ha cursado la solicitud correspondiente de residencia pasiva.