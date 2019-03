Rajoy evita dar explicaciones sobre Bárcenas, solo dice que hay que conocer la "realidad"

Mariano Rajoy ha acudido al primer acto público que tenía programado después de que salieran a la luz informaciones que revelan el supuesto cobro de sobresueldos en el PP durante la época de José Maria Aznar.



El presidente del Gobierno no ha admitido ninguna pregunta por parte de los periodistas y no ha querido hacer ninguna mención al 'Caso Bárcenas'. Durante su discurso, se ha limitado a centrarse en aspectos económicos y ha lanzado algunos mensajes entre líneas.



"A veces tenemos cierta tendencia a contar las cosas que no son las mejores", ha expresado. También ha criticado que se hable de infromaciones negativas, "de vez en cuando tenemos que hablar de las cosas que son importantes".

Además, ha advertido de que "no hay nada pero en la vida que desconocer la realidad".