Rafael Hernando: "Bárcenas está en un delirio personal y le ha afectado la cárcel"

El portavoz parlamentario del PP Rafael Hernando considera "un honor" que "un delicuente", refiriéndose al extesorero del PP Luis Bárcenas, le insulte. Bárcenas le tachó de "culebra" y le acusó de apoyar a quienes intentaron traicionar a Mariano Rajoy en 2008.

En una entrevista en 'Espejo Público', Hernando asegura que en el último Congreso votó a Mariano Rajoy y que el extesorero del PP hace esas declaraciones porque "está en un delirio personal y le ha afectado mucho la cárcel".

Sobre Podemos, el portavoz parlamentario del PP, destaca que se ha presentado como una fuerza novedosa que habla mal de todo el mundo y nunca da explicaciones sobre las cosas que hacen. "No he recibido en mi vida una beca por no ir a trabajar, Venezuela no nos ha financiado por no hacer nada ni voy de plató en plató".

El portavoz parlamentario insiste en que "la casta no es corrupción ni falta de ética, sino un insulto que han preparado para decir que los que han protagonizado la etapa política de mayor éxito en España somos gente despreciable que estamos aprovechándonos del cargo".

Hernando también ha opinado sobre las declaraciones de Pujol ante la juez que investiga el origen de su fortuna. Cree que el expresident catalán ha cambiado de versión porque diciendo que era una herencia su hermana tenía derecho a los dos primeros tercios del dinero.