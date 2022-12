En una entrevista en la cadena COPE, Catalá ha dicho no compartir ninguna de las propuestas de Ciudadanos, en particular la supresión del CGPJ, cuyas funciones serán asignadas al presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, que estará asistido por dos adjuntos.

"El presidente del Supremo está para dictar sentencias, no para comprar ordenadores", ha señalado el titular de Justicia. "Ciudadanos desconoce el día a día de la Justicia", ha añadido.

Al respecto, ha explicado que, si toca hablar con ellos en un futuro inmediato tras las elecciones del próximo 20 de diciembre, habrá que convencerles de que se pueden hace muchas cosas, pero, ha destacado, "no son estas las más importantes".

Del mismo modo, Catalá ha tildado de "fuegos de artificio" el programa de Justicia del PSOE que prevé suprimir todas las grandes reformas judiciales aprobadas en esta legislatura, como la Ley de Tasas Judiciales, la Ley de Seguridad Ciudadana y la prisión permanente revisable incluida en el Código Penal.

Sobre esta última, el ministro ha asegurado que cuenta con el respaldo de tres cuartas partes de los españoles, lo que evidencia, a su juicio, que el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, "no se da cuenta de lo que es verdaderamente importante para los españoles".

"Es un error hacer un programa electoral que no coincida con lo que le importa a los ciudadanos", ha agregado Catalá, que ha destacado que las tasas o la prisión permanente "son asuntos de menor importancia, puesto que lo que de verdad importa en la Justicia son las sentencias".

Asimismo, ha descartado plantear una reforma de la Constitución, ya que habría que contar con un gran consenso y tener muy claros los temas a abordar, y "eso ahora no se da". "Es este momento con el desafío soberanista no es ese el debate a abordar; a los españoles no es lo que más les preocupa”.