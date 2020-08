Habrá un coordinador COVID por centro, y su función será importantísima como prevención ya que vigilará que se cumplen las medidas higiénico sanitarias y estará en contacto directo con familias y con el centro de salud de referencia.

Pero, sobre todo, su labor será de una detención precoz que conllevará el aislamiento del menor con síntomas compatibles con COVID-19 en un aula especial ventilada. Tras ello, se pondrá en contacto con Salud Pública.

Además, estará siempre provisto de todas las medidas de seguridad, según ha anunciado la Comunidad de Madrid, que ha detallado que se les suministrará EPIs para cuando tengan que atender casos sospechosos y posibles

Por su parte, la ministra de Educación ha explicado que será común a todos los centros escolares: "Siempre habrá un responsable de la COVID-19 en cada centro y una coordinación por arriba entre Educación y Sanidad entre cada una de las Comunidades Autónomas".

Pero, ¿quién será ese coordinador? El Ministerio de Educación deja en manos de los centros decidir quién hará esa función y desde la Comunidad de Madrid aseguran que en los centros con profesional de enfermería, una mínima parte, serán ellos los que ejercerán de coordinador COVID. Si no existe, buscarán alternativas, aunque desde el Sindicato de Inspectores Educativos creen que la realidad será otra.

"No es un especialista sanitario, es un docente del claustro que recibirá una formación intensa y exprés al inicio del mes de septiembre", explica Javier Fernández Franco. Por su parte, Los sindicatos de profesores piden que sea un profesional con formación sanitaria y no un docente. Así lo solicita Nicolás Fernández: "Reivindicamos como mucho más conveniente la figura de la enfermera escolar y no una persona ajena a la competencia sanitaria". Todos coinciden, eso sí, en destacar lo positivo de esta figura, aunque habrá que esperar a que comiencen las clases para ver su efectividad.