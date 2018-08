Quim Torra se reitera en sus palabras, pero ya no habla de 'atacar': "Vamos a acusar al Estado español en el juicio"

Torra dice que se reitera en sus palabras pero cambia atacar por acusar: "No vamos a defendernos en ese juicio sino que vamos a acusar al Estado español de haber promovido una causa contra el independentismo". Asegura además que no van a tolerar las sentencias del supremo por que "no es una causa judicial justa sino que es una farsa".

Desde la Generalitat creen que cuando se celebre el juicio de los políticos encarcelados "tendrán la oportunidad de mostrarle al mundo, que el Estado español cuando se hace referencia a la corona o a la unidad de España no hay separación de poderes", según palabras de Pere Aragonès, vicepresident de la Generalitat.

El Gobierno responde, las palabras del Govern son solo eso, palabras: "Es una frase inaceptable con la que no se ataca al Estado". Y aseguran que sabrán cuando actuar: "Cuando existan hechos jurídicos. El Gobierno de España sabe en tiempo y en forma cuáles son sus obligaciones constitucionales".

La vicepresidenta además ha criticado el discurso radical de la derecha, que exige la actuación del gobierno. Casado responde a lo que considera, pasividad del ejecutivo: "El Gobierno exculpa a Torra y me recrimina que les exija que respondan a su amenaza de atacar al Estado. Cumplan con su obligación y defiendan a España".

Además desde Ciudadanos creen que el procés se está rearmando y también exigen la actuación de Sánchez: "Que haga cumplir la ley y que dé la cara activando el 155 para garantizar que el golpe no se vuelva a repetir" ha defendido Ignacio Aguado, portavoz de Cs en Madrid.

Opción descartada por el Gobierno que pide altura de miras y lealtad a la oposición.