La oposición, en pie de guerra tras las declaraciones de Torra: "Que el Gobierno dé la cara activando el 155"

El Gobierno responde a las palabras de Torra y dice que son solo eso, palabras: "Una frase inaceptable no es un hecho en el que se ataque España". No encuentran en ellas un ataque a la Constitución pero advierten: "Cuando existan hechos jurídicos que se puedan atacar jurídicamente, el Gobierno de España sabe en tiempo y en forma cuáles son sus obligaciones constitucionales".

Estas declaraciones del president de la Generalitat: "Nosotros no nos vamos a defender, vamos a atacar a este Estado español injusto. No nos tenemos que defender de nada porque Europa nos ha dado la razón". Eran reiteradas después por el Govern, creen que la instrucción no ha sido justa y que tampoco lo será el juicio.

Todo ello ha puesto en pie de guerra a la oposición. Desde Ciudadanos creen que el procés se está rearmando y exigen medidas al Ejecutivo: "Que haga cumplir la ley y que dé la cara activando el 155 para garantizar que el golpe no se vuelva a repetir" ha defendido Ignacio Aguado, portavoz de Cs en Madrid.

El presidente del PP, Pablo Casado, también requiere la actuación de Sánchez: "Que explique qué mecanismos jurídicos, constitucionales o administrativos va a hacer para que no se produzcan ese tipo de manifestaciones".

Incluso en Cambrils vimos un encontronazo entre Albiol y Torra. El líder del PP catalán le recriminaba sus palabras tachándolas de inadmisibles, además ha explicado otro de los reproches que hubo en el enfrentamiento: "Una de las cuestiones que me recriminó fue este tuit", en el que se lee "si en los actos de recuerdo a las víctimas los CDR organizan un aquelarre separatista el responsable será el president".

Continua la polémica por las palabras de Torra.