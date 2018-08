Quim Torra rechaza la asistencia de Felipe VI al homenaje de los atentados en Cataluña: "Los catalanes no tenemos rey"

La imagen de los pitos y abucheos al rey Felipe VI hace una año tras los atentados de Barcelona y Cambrils podría repetirse el próximo 17 de Agosto. Sánchez anunció durante su balance de Gobierno que el rey acudirá a los actos de homenaje del primer aniversario.

El Govern de nuevo es contundente afirmando que "los catalanes no tienen rey" e insiste en que el jefe del Estado pida perdón por su discurso del 3 de octubre: "Con su discurso dio cobertura a la violencia que se ejerció contra los ciudadanos".

Quim Torra recuerda que la Generalitat mantiene el veto a Felipe VI: "Nosotros no le hemos invitado y nosotros no vamos a asistir a ningún acto convocado por el monarca". Pero este es un acto organizado por el Ayuntamiento de la ciudad condal y Colau ya dijo que no permitirá que se politicen estos homenajes: "Para nosotros este aniversario es un aniversario de las víctimas y para las víctimas".

Desde la CUP han sido contundentes como asegura Mireia Boya: "Si ya no fue bienvenido hace un año, no sé qué va a hacer el Borbón aquí en el aniversario de los atentados".

El nuevo presidente del Partido Popular le pedía al Gobierno que defienda las instituciones y no permita ninguna ofensa al rey: "Que no haya ningún espectáculo ni de quiebra de su seguridad ni tampoco ultrajes a su figura".

En Ciudadanos también le muestran su apoyo, pero la noche de este viernes, el monarca, en una recepción con la Sociedad Balear, ya se encontró con las dos caras de la moneda a su llegada: junto a sus partidarios también estaban los que dan apoyo a los políticos presos.