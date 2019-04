¿Quién ocuparía el lugar de Pablo Iglesias como Vicepresidente?

IGLESIAS, DISPUESTO A QUEDAR FUERA DE UN GOBIERNO

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho que está dispuesto a "ceder y no estar en un Gobierno". Así se ha referido en rueda de presa después de su encuentro mantenido en el Congreso de los Diputados con Pedro Sánchez. Durante su intervención, Iglesias ha mencionado tres nombres y, a continuación, ha afirmado que "serían magníficos vicepresidentes". No obstante, ha añadido que "ahora no toca hablar de nombres, sino de programa".