Una diputada socialista recrimina a Báñez: "España no se merece una ministra como usted"

La diputada socialista Patricia Hernández Gutiérrez ha criticado la actuación de Fátima Báñez como ministra de empleo. Durante su intervención en el Congreso le ha recordado la alta tasa de paro juvenil y la ineficaz actuación del Gobierno al respecto.

Es la "enésima vez" que el Gobierno habla de un futuro plan de empleo

Hernández ha asegurado que la "competición" en la que están inmersos los miembros del Gobierno por "decir la barbaridad más grande ya cansa un poco" y ofende porque, en su opinión, decir que aquellos jóvenes que abandonan su hogar "lo hacen porque son una mezcla entre Willy Fog e Indiana Jones es de una crueldad inaceptable".



Hernández ha reiterado que este Gobierno le está haciendo la "vida imposible" a los jóvenes, porque, aparte de tener que marcharse al extranjero en busca de trabajo, se han "cargado" las ayudas a la emancipación, se han bajado las becas, además "aniquilar" la inversión en I+D+i.



"Hoy para un joven parado en España es hasta más difícil ser parado sin ayuda ni orientación ni formación y encima le dicen que se van de aquí porque son juerguistas que quieren conocer el extranjero. Es tan estrambótico como encomendarse a la Vírgen del Rocío para salir de la crisis. ¿Se piensa que es normal?", ha sentenciado la socialista.



En este sentido, ha asegurado que es la "enésima vez" que el Gobierno habla de un futuro plan de empleo juvenil y sigue sin detallar ninguna medida.



"Los jóvenes se están exiliando de nuestras tierras y mientras miles de jóvenes suben a un avión para buscar un trabajo usted no es capaz de subirse a uno y se queda de cóctel. España no se merece una ministra como usted, que falta a una cumbre europea donde se discuten los fondos de ayuda contra el desempleo, porque prefiere canapé y cava", ha concluido, a la vez que le ha pedido pactar con el PSOE porque "tienen soluciones".



Por su parte, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha pedido "sensatez y menos chistes baratos" al PSOE en el Congreso porque, según defiende, "no existe la varita mágica" contra el desempleo juvenil, al que se han visto "condenados" cerca del 50 por ciento de los jóvenes españoles, a su juicio, por las anteriores políticas socialistas.



Además, la popular ha reprochado que resulta "difícil" encontrar una solución a este problema porque si el PSOE "tuviera la varita mágica" lo hubieran solucionado ellos mismos en la anterior legislatura.