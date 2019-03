¿Qué ha aprobado el Parlament de Cataluña con el texto de la moción independentista?

SURGEN MUCHAS DUDAS AL NO HABERSE ESTABLECIDO UN GOBIERNO

La resolución, que apenas tiene dos páginas, realiza una serie de encargos a un gobierno que todavía no existe. Se habla de crear un estado independiente y se da un plazo de 30 días para poner en marcha las bases para una Hacienda y Seguridad Social propias. No obstante, florecen las dudas: actualmente no existe Gobierno.