La Púnica trató de lavar la imagen de Ignacio González después del escándalo de su ático

Había una misión, mejorar la imagen en los medios sobre el ático de Ignacio González. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, lo preguntaba así. “¿El trabajo reputacional es sobre la persona física Ignacio González, presidente de la comunidad de Madrid?” . Adrián de Pedro, trabajador de EICO, una empresa de reputación online, lo confirmaba. “Es sobre la Comunidad de Madrid, su presidente, y el presidente en este momento es Ignacio González”



Adrián de Pedro, hermano de Alejandro de Pedro, empresario relacionado con la Púnica, era el encargado de cumplir dicha misión. Lo tuvo difícil porque ni siquiera sus propios redactores se creían las versiones sobre el ático que enviaba la Comunidad de Madrid, algo que enfadó a la jefa de prensa.



En las conversaciones del juez con Adrián de Pedro, el enfado de Isabel Gallego, responsable de prensa de la Comunidad, sale a la luz. “Cuénteme, quién metió la pata, qué pasó?”, pregunta el juez. Adrián de Pedro reconoce que “cagada, con eso del piso de Marbella del señor González. Isabel Gallego mandó unas notas de la Comunidad que desmentían algo así y el redactor jefe del grupo, mi hermano le envió un email y el redactor jefe puso “Madre mía, dicen que no es de él”, y mi hermano cogió y lo reenvió tal cual, e Isabel Gallego le montó un 'chusco' así, cabreada (…)”.



A Gallego parece no sonarle nada el episodio del ático. La fiscal le pregunta "¿usted no indicó ni ordenó al equipo de trabajo de Alejandro de Pedro que fabricaran información para neutralizar la información del ático de Ignacio González?", e Isabel Gallego responde "mire, yo no recuerdo".

Pero quien sí lo recuerda es el propio redactor, que explica cómo a Gallego no le gustó nada el resultado final de esa información. César Marín, redactor Jefe EICO, “por lo que sea a ella no le gustó, pero serían unos matices que a lo mejor para mi pasaban desapercibidos y que para ella que entiende más de lo que se cuece, pues a lo mejor no le hizo gracia". La investigacón sobre el ático de Gonzalez sigue abierta.