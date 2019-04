Puigdemont prevé pedir garantías a la Junta Electoral para poder hacer campaña en Cataluña

En una entrevista en TV3 desde Bruselas, Puigdemont ha afirmado que pretende pedir "a la Junta Electoral que garantice las condiciones por las cuales yo pueda hacer campaña con normalidad, sin estar impedido, en nuestra casa (Cataluña), que es donde debería estar".

Pese a que le "encantaría" poder volver ya a Cataluña para hacer campaña, ha señalado que no quiere "omitir el deber" con la citación de la justicia belga para el próximos lunes, horas antes de que arranque la campaña electoral, para valorar la petición de extradición a España.

Asimismo, el cabeza de cartel de Junts per Catalunya ha considerado que "lo normal" es que su Govern "continúe" después del 21D, con Oriol Junqueras como vicepresidente: "El Govern legítimo no debería ser restituido porque no debería haber sido cesado, sino que debe continuar".

Estas declaraciones llegan tras conocerse el argumentario interno de JxCat, en el que señala que las elecciones del 21D son para "restituir" a Puigdemont como presidente y avisa de que "impulsar cualquier otro candidato es legitimar el artículo 155 y el ataque a la democracia".

En cuanto a los exconsellers encarcelados, a los que se ha citado en el Tribunal Supremo para revisar su situación, Puigdemont ha afirmado que "no deberían haber entrado en prisión".