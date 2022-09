El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha criticado a las comunidades autónomas gobernadas por el PP que anuncian que suprimirán el impuesto de Patrimonio. Considera Puig que en este momento, esa carrera fiscal en la que se embarcan ya Galicia, Madrid y Andalucía "no tiene ningún sentido".

"Oportuno no parece. Ahora no tiene sentido porque necesitamos fortalecer el Estado de Bienestar, necesitamos recursos, estamos endeudando las arcas públicas y no tiene sentido", ha reivindicado el político durante su intervención en el evento por el X aniversario de elDiario.es.

En este contexto, el president valenciano ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el "esfuerzo fiscal" que realizan algunas comunidades autónomas se compute a la hora de distribuir de forma "justa" los ingresos del Estado, frente a las regiones que pretenden practicar un "desarme fiscal".

"Si hay algunas comunidades autónomas que pretenden el desarme fiscal, que el esfuerzo fiscal también se compute a la hora de redistribuir los ingresos del Estado", ha enarbolado el jefe del Consell, explicando que así se lo ha trasladado al líder del Ejecutivo este mismo viernes.

Además, el president ha afirmado que es necesaria una reforma fiscal en España "para conseguir aquello que dice la Constitución: que paguen los que más tienen, una fiscalidad progresiva". Por ello, ha defendido que el país se convierta en un "estanque" en el que las comunidades autónomas "pesquen patrimonios" no es una buena noticia ni es lo que puede cohesionar España.