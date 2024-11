El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha pedido al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que esté "más centrado en necesidades y menos en las justificaciones". Pese a evitar una confrontación directa con el dirigente autonómico tras su comparecencia en la que repartió culpas de su nefasta gestión de la DANA, le he recordado que lleva "15 días esperando un listado con orden de prioridades".

Siguiendo con la estrategia del Gobierno y la suya propia, Puente ha enumerado este lunes en una entrevista en TVE los avances del Ministerio en la Comunitat: "La movilidad para entrar o salir es casi de normalidad". "La capilaridad en Valencia es otra cosa, las carreteras locales están afectadas aún", ha asegurado, recordando que tienen el Cercanías "funcionando al 99%". "Tenemos tren a ciertos puntos y el resto con buses. Para Navidad queremos tener C1 y C2 funcionando y nos quedaría C3 que queremos llegar a Aldaia antes de diciembre", ha informado.

No obstante, si se habla de la red autonómica, "no puede dar fechas": "Llevo 15 días esperando un listado con orden de prioridades de la Generalitat y solo hemos recibido un mero enunciado". "Queremos intervenir en algunas infraestructuras y así lo acordaremos, pero necesitamos documentación", ha asegurado Puente.

Sobre el discurso del pasado viernes de Mazón en Les Corts Valencianes, no ha querido entrar porque tiene "otras prioridades". Se ha limitado a señalar que tiene que "entenderse con ese Gobierno y si lo valorase, cosa que es tentadora, esa relación que necesita se viciaría". "Sí que quiero ver a ese Gobierno más centrado en necesidades y menos en las justificaciones", ha criticado el ministro. Asimismo, ha cargado contra un tuit que le "enfadó" a las 19.00 sobre la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

"Nuestra agenda es recuperar Valencia"

Por eso, ha señalado que "está esperando un listado de carreteras": "Por favor, centrémonos, que tiempo habrá para discutir sobre responsables". En cuanto a la ruptura de tregua con el PP, ha indicado que "forma parte de una reunión en Moncloa y ahí no se habla de justificaciones, solo se hace repaso constante de necesidades, avances, lodos, reconstrucción, desaparecidos". "Nuestra agenda es recuperar Valencia", ha incidido Puente.

En cuanto a la comparecencia de Ribera en el Congreso de los Diputados, ha sostenido que se trata de "una estrategia clara de desviar atención". "Hay operaciones para justificar cosas que se comentan por sí solas, sobre todo, antes de la tragedia. Hay dos partes: la prevención y la reacción. En la segunda parte se pueden discutir muchas cosas, pero en la primera hay pocas cosas discutibles y creo que el PP trata de salvar extendiendo la responsabilidad sobre otros", ha acusado.

Asimismo, ha avanzado que Ribera "dará explicaciones y más datos de los que ya sabemos sobre la información que tenían en la Comunitat Valenciana". "Y el PP contrapondrá esos argumentos que tienen más de bulos que otra cosa", ha afirmado. Además, ha asegurado que Mazón "ha dado varias versiones", apuntando que "no se cree la última": "Tengo ese derecho".

"No entro en el papel de cada uno. Durante cuatro horas no se sabe dónde estuvo (Mazón). Se sabe su versión... cuando das cuatro explicaciones distintas, generas el derecho a no creerte", ha insistido y ha añadido que "situar en Ribera las responsabilidades" es una "táctica habitual" del PP de no aceptar su responsabilidad.