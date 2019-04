"No se puede bailar ni gritar y hay que llevar corbata": el código de conducta que el PSC recomienda a Iceta en campaña

Así lo ha explicado Iceta en la presentación en Barcelona del libro "Iceta. El estratega del Partido Socialista", del periodista Raúl Montilla, en el que se ha repasado la trayectoria del actual primer secretario del PSC de forma desenfadada y en el que Iceta ha mostrado su faceta más cercana.

"No se puede bailar, no se puede gritar y hay que llevar corbata de forma permanente", ha explicado entre risas Iceta que le ha dicho el director de la campaña socialista, Salvador Illa. Ha ironizado que cuando bailó, durante la pasada campaña electoral, "la situación era bastante desesperada", y ha afirmado que a pesar de que es "bastante disciplinado", en esta campaña "no se puede descartar nada".

"Illa es bastante estricto e intentaré obedecer. Ahora que vamos a por la presidencia no podemos hacer estas cosas", ha añadido. Iceta ha asegurado que en las autonómicas de hace dos años, cuando también fue candidato, aceptó serlo por "cierta obligación política", pues sentía que le "tocaba hacerlo" debido al mal momento por el que atravesaba su partido. "Ahora tengo ganas de presentarme y de ser presidente", ha subrayado el candidato del PSC antes de confesar: "tiendo a ser muy sincero y esto a veces eso tiene problemas".

Iceta, que ha aprovechado el acto para repasar su larga trayectoria política, ha defendido las acciones de gobierno de los tripartitos liderados por los socialistas, pues ha afirmado que "la huella real que han dejado al país ha sido enormemente positiva". "Todo lo que ha venido después ha sido mucho peor", ha señalado Iceta, que sin embargo cree que "todo habría sido mejor" si el relevo al frente de la Generalitat se hubiera producido en el año 1999 y no cuatro años más tarde, "cuando el PSC ya no estaba tan fuerte".

Ha ironizado en este sentido sobre el "federalismo asimétrico" propuesto por el expresident Pasqual Maragall, pues ha afirmado que "en Madrid cuando lo nombran aún tropiezan". Iceta también ha repasado diversos episodios internos que ha vivido en el PSC -"las batallas internas en los partidos tienden a ser muy duras", ha comentado- y ha afirmado que la organización que lidera "aún está un poco encarcarada", en el sentido de que no facilita que se incorporen de forma cómoda personas ajenas a ella.

Ha destacado que no le gustan "las unanimidades", algo que nunca se da, según ha dicho, en el PSC: "Somos hijos de la izquierda, de la Ilustración y del debate. Y sí, a veces en el debate nos podemos perder. Pero yo no quiero renunciar a él". Al acto han asistido, entre otros, el ex presidente de la Generalitat José Montilla, el exconseller y antiguo líder de Unió Ramon Espadaler, que ocupará el número tres en la lista del PSC; el eurodiputado Javi López; la alcaldesa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, y el secretario de Organización y director de la campaña socialista, Salvador Illa.