Isabel Díaz Ayuso ha asegurado este jueves que no cerrará perimetralmente la Comunidad de Madrid durante el puente de San José y Semana Santa "si legalmente" no les obligan.

"No nos ha ido mejor cuando lo hemos hecho", ha subrayado en una entrevista en Onda Cero. Según ha expuesto, egoístamente desde el punto de vista económico cree que este cierre le vendría bien a Madrid porque la gente consumiría en la región, pero defiende que los ciudadanos también tienen "segundas viviendas".

A su parecer, "el virus no mejora por hacer esos cierres" perimetrales. "No hay ni un solo informe que indique eso. Sí tenemos el ejemplo del puente de la Constitución y de noviembre, donde sí subió el contagio. Cerrar no aporta mucho", ha manifestado.

Tras su negativa, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, le ha vuelto a recordar que el acuerdo adoptado este miércoles en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud es de "obligado cumplimiento".

En una entrevista en Antena 3, ha lamentado que el voto en contra de la Comunidad de Madrid se convierta en "protagonista" de un pacto que ha contado con el consenso de la mayoría de las CCAA. Ante esta situación de choque entre administraciones, ¿qué puede ocurrir? Repasamos los precedentes sobre este caso.

Ya ocurrió una situación similar en octubre

Esta situación de confrontación entre administraciones tiene un precedente: a principios de octubre se acordó en el Consejo Interterritorial que las ciudades de más de 100.000 habitantes con alta incidencia de COVID debían cerrar perimetralmente.

La Comunidad de Madrid, en la cual quedaban afectadas nueve ciudades, votó en contra de esta decisión "de obligado cumplimiento" y presentó un recurso. A pesar de ello dictó la orden del cierre perimetral a la espera de una resolución.

En ese tiempo el TSJM tumbó la orden dictada por Madrid sobre el cierre de esos municipios y el Gobierno optó por decretar un estado de alarma en toda la Comunidad de Madrid. Ahora queda por ver qué pasará en este nuevo choque entre administraciones.