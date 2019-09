Día de reacciones a la candidatura de Íñigo Errejón con Más País a las elecciones del 10 de noviembre. Una de las más destacadas fue la de Pablo Iglesias, que no quería hablar de Errejón minutos después de que se proclamara candidato pero que no tardaba en dejar algún dardo: "En este país el poder solo respeta a las instituciones si la gente vota a las opciones de poder, y si la gente vota otra cosa aparecen candidatos moderados".

El secretario general de Podemos cree que la irrupción de Errejón sólo es fruto de intereses políticos y tira de ironía al recordar que "frente a dos personas que no se entienden, buen rollo y operación Chamartín". Se refiere a uno de los grandes proyectos urbanísticos del norte Madrid que rescató Manuela Carmena en su gobierno.

También opinó de Más País Pedro Sánchez. "Asistimos a una recomposición del espacio político de Podemos, a la izquierda del PSOE. Lo vemos con respeto y con algo de distancia", decía desde desde Nueva York, donde participa en la asamblea general de la ONU.

La ministra de Hacienda en funciones ha apuntado también en ese sentido este jueves al ser preguntada por el salto de Errejón a la política nacional. Cree María Jesús Montero que "es evidente" que las disputas internas generen una nueva fuerza política, ha dicho, a la izquierda del PSOE.

Pero un día después de la presentación de la candidatura, los socialistas endurecen el discurso contra Errejón y lo hacen palabras de Rafael Simancas, para quien "Más País juega en otra liga, una liga distinta que es la liga del barullo y de las peleas".

En el Partido Popular también se han pronunciado. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha opinado que Errejón está sobrevalorado y que es "la marca blanca" del PSOE. La diputada nacional por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha escrito en Twitter "más país. Y menos comidas diarias".

Desde Vox, la diputada de la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, se ha referido al nombre de la candidatura: "A mí me hubiese gustado que fuese Más España. Por qué no lo ha puesto", se ha preguntado. A su juicio, porque Errejón "igual no cree en España".