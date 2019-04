PSOE y Podemos reciben con pesimismo el nuevo Gobierno por la "incapacidad" de diálogo de sus miembros

El responsable de Relaciones con los Movimientos Sociales de Podemos, Rafael Mayoral, ha considerado hoy que en el Gobierno de Mariano Rajoy no hay "nada nuevo bajo el sol", que está marcado por la continuidad y seguirá la misma senda de recortes y sacrificios para la mayoría social.

Mayoral ha señalado que la incorporación de María Dolores de Cospedal al Ministerio de Defensa no parece "el mejor camino" para impulsar la regeneración política, y no espera nada del nuevo Ejecutivo que no sean políticas de "continuidad y profundización del sufrimiento de la mayoría social".

El portavoz de la gestora del PSOE, Mario Jiménez, ha asegurado que el nuevo gabinete nombrado por Mariano Rajoy "no es un gobierno para el diálogo" y ha augurado "serias dificultades" para generar entendimiento con los socialistas durante la legislatura. Jiménez, en una rueda de prensa en la sede de Ferraz, ha opinado que Rajoy ha diseñado su equipo "pensando en su partido, en vez de hacerlo en los ciudadanos".

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ve "evidente" que el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy es "de continuidad" pero para su partido lo importante es que se abre "una nueva era política", en la que estarán vigilando el cumplimiento del pacto firmado con el PP.