El PSOE pone en duda la #palabraderajoy

El PSOE ha lanzado un vídeo para denunciar "las mentiras reiteradas" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre la subida de las pensiones, coincidiendo con la aprobación en el Congreso del decreto que fija la no actualización de las mismas con arreglo al IPC de 2012.

Rajoy quería "meter tijera" en todo menos en pensiones

Según fuentes socialistas, el vídeo pretende demostrar "el engaño" del Ejecutivo en general y de Rajoy en particular con la revalorización de las pensiones, habida cuenta de que durante meses han asegurado que las pensiones se iban a actualizar.

Junto al vídeo, el PSOE promoverá en las redes sociales la etiqueta #palabraderajoy para pedir la participación de los ciudadanos en la difusión de esta iniciativa.



El PSOE ya ha avanzado que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional en contra de esa decisión del Gobierno, en el que trabaja junto a todos los grupos de la oposición, por considerar que se trata de una medida inconstitucional porque tiene carácter retroactivo, algo prohibido en la ley, al no actualizarlas con el IPC de 2012.



Durante poco más de un minuto, el PSOE recoge hasta una decena de declaraciones de Rajoy asegurando que tenía pensado "meter tijera" en todo menos en las pensiones, porque no se puede dar "un estacazo" a quien "no se puede defender" como es "el pensionista".



Son varios los cortes de Rajoy, tanto en entrevistas como en actos del PP e incluso en el debate electoral con el entonces candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba: "Decir la verdad, para mí las pensiones son compromiso irrenunciable", dijo entonces.



Junto a él, se emiten cortes del anuncio efectuado por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, el pasado día 30 de noviembre, cuando anunció que se suspendía "la actualización que exige la ley para este ejercicio".



También salen imágenes de la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, en la misma rueda de prensa que Báñez, en la que justifica la medida en la situación de la Tesorería de la Seguridad Social.



Acto seguido, el vídeo incluye unas declaraciones de Sáenz de Santamaría cuando era portavoz del grupo popular en la legislatura pasada quejándose de la congelación de las pensiones aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. De esa época se rememora una intervención de Rajoy en un acto del PP en el que criticó a Zapatero por bajar la renta disponible de los pensionistas, subir sus retenciones, el IRPF o los impuestos al ahorro.



El montaje se cierra con una promesa del vicesecretario general de Estudios y Programas del Partido Popular, Esteban González Pons: "Cuando las cosas van mal, el que está ahí es el PP".