La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, reconoce que al Ejecutivo le gustaría contar con una "oposición leal" y con sentido de Estado pero no es posible con un PP y un Pablo Casado "en quiebra" y que solo está pendiente "de sí mismo" por las luchas internas en el partido.

"Quien creo realmente que está en quiebra es el señor Casado, el PP, su reputación como partido y alternativa de Gobierno", denuncia Rodríguez en una entrevista con Efe.

Para la también ministra de Política Territorial, España está en un momento en el que precisa que todos los dirigentes políticos estén trabajando en una misma dirección y sin embargo, lamenta, el Gobierno nunca puede contar con el PP.

Recalca Rodríguez que lo que le reclama al PP no es diferente a lo que el PSOE ofrecía al Gobierno del PP cuando los socialistas estaban en la oposición. "Le demandamos al señor Casado que esté más pendiente de España que de sí mismo porque en este momento el señor Casado no atiende otra cosa que no sean las peleas con la señora Ayuso", critica.

Narbona, sobre Von der Leyen: "No es una roja peligrosa"

Por su parte, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha dicho en Murcia que el Gobierno de España "está cumpliendo" para ser el primer país que recibe de la Comisión Europea los primeros 10.000 millones de los fondos de recuperación poscovid pese a que el PP ha hecho todo lo posible para frenarlos.

"Primero, para que no hubiera fondos financiados solidariamente por todos los países europeos, lo que ha supuesto un cambio formidable, y luego para demostrar que el Gobierno de España no es de fiar", ha indicado al abrir el decimosexto congreso regional del PSOE murciano que proclamará a Pepe Vélez nuevo secretario general.

Pero España ha sido reconocida por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, "que no es una roja peligrosa", ha dicho que "como España está cumpliendo, el dinero viene para acá" tras reconocer que ha sido capaz de sacar adelante más de 50 compromisos para librar esos primeros 10.000 millones condicionados a esas reformas, según palabras de Narbona.

"Así que podemos decir con enorme orgullo que somos el primer país que lo logra, así como que nuestra lucha contra el COVID ha sido la que ha alcanzado unas tasas de vacunación que hacen de España un país respetado y reconocido, y eso es gracias a un Gobierno de progreso", ha añadido.