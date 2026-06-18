El PSOE pide respetar los "tiempos" de Zapatero para aclarar la cuestión de las joyas

Los detalles La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha pedido respetar los tiempos de Zapatero para aclarar el origen de las joyas halladas en su oficina y ha defendido que su autorización al juez para investigar todo su patrimonio demuestra que "no esconde nada".

Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE, ha pedido respetar los tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero para aclarar el origen de las joyas halladas en su oficina, relacionadas con la causa Plus Ultra. Torró ha destacado la inocencia de Zapatero y su disposición a colaborar con la justicia, otorgando al juez una autorización para investigar su patrimonio. El PSOE ha reiterado su apoyo a Zapatero y ha rechazado juicios paralelos. Sobre el caso de Leire Díez, Torró ha asegurado que el partido mantiene todas las opciones legales abiertas. También ha defendido su confianza en el sistema judicial y ha criticado la anticipación de decisiones por parte de la oposición. Además, ha reiterado su defensa de que las próximas elecciones generales se celebren en 2027, considerando a Pedro Sánchez como el mejor candidato.

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha pedido respetar los "tiempos" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para aclarar el origen de las joyas halladas en su oficina durante un registro relacionado con la causa Plus Ultra, por la que está investigado por un presunto delito fiscal.

Así lo ha afirmado este jueves en una entrevista en Catalunya Ràdio, después de que Zapatero optara por no responder ante el juez sobre las cerca de 80 piezas —algunas con rubíes, zafiros y esmeraldas— que guardaba en una caja fuerte y que fueron valoradas judicialmente en 1,3 millones de euros.

"Zapatero defendió su inocencia. Nosotros confiamos en esa inocencia", ha señalado Torró, quien ha recordado que el expresidente se comprometió este miércoles, a través de un comunicado, a seguir ofreciendo "explicaciones" sobre este asunto.

La dirigente socialista también ha destacado que Zapatero haya concedido al juez una "autorización universal" para investigar la totalidad de su patrimonio. "Demuestra que no esconde nada", ha subrayado, convencida de que aportará toda la documentación necesaria para esclarecer los hechos.

Además, ha confirmado que el PSOE ha mantenido contacto con el expresidente y le ha trasladado su respeto a sus tiempos, ya que considera "normal que primero quiera dar explicaciones al juez".

En un comunicado difundido este miércoles, el PSOE reiteró su apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero tras su declaración en la Audiencia Nacional, al tiempo que expresó su respeto a la actuación de la justicia y rechazó los "juicios paralelos" y las "condenas anticipadas".

"Todas las opciones abiertas" respecto a Cerdán y Díez

Sobre el caso de Leire Díez, Torró ha insistido en que desconocía quién era esta exmilitante socialista y ha asegurado que pasaba "desapercibida" dentro de la organización, pese a que mantuviera contacto con el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, quien, según ha explicado, tenía autonomía para autorizar determinados gastos y desplazamientos derivados de sus responsabilidades.

Preguntada por la posibilidad de emprender acciones legales contra Díez y Cerdán, la dirigente ha asegurado que el PSOE mantiene "todas las opciones abiertas", al considerar que el partido "no tiene nada que ver" con las conductas individuales que han trascendido sobre la presunta trama.

Torró ha reclamado dejar que la investigación siga su curso y ha defendido su confianza en el sistema judicial, aunque ha admitido discrepancias con algunas actuaciones y resoluciones.

"Creo en la justicia, pero he visto investigaciones prospectivas y causas genéricas", ha afirmado. También ha criticado la persecución de personas "por el mero hecho de ser familiares" de otras investigadas y ha cuestionado la condena al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

A su juicio, esta situación se ve agravada por una oposición que "parece anticipar decisiones judiciales", algo que le genera "muchísima inquietud". "Hemos visto causas judiciales que afectan al PP y no estoy viendo el mismo trato", ha concluido.

Por último, Torró ha reiterado su defensa de que las próximas elecciones generales se celebren en 2027 y ha asegurado que, "sin duda", Pedro Sánchez es el mejor candidato para encabezar el proyecto socialista.

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