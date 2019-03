PP y PSOE niegan que la situación de Grecia y Syriza sea comparable a la de España y Podemos

PP y PSOE coinciden en que el caso de Grecia no es comparable al de España."Vamos a ser precavidos, vamos a esperar pero la situación no extrapolable", afirma Carmen Montón, decretaria de Igualdad del PSOE.

Los motivos para el PP es que nosotros estamos mejor: "Estamos hablando de un país como Grecia que no ha podido salir de la crisis", asegura Antolín Sanz, secretario general del PP en el Senado.



Pero dejando al margen las diferencias económicas, Pablo Iglesias centra el debate en otro tema: 'La democracia frente al miedo', titulo de su artículo en el que habla del nerviosismo de las élites ante la posibilidad de cambio. Aunque reconoce un cambio limitado: "Alexis sabe como nosotros que ganar las elecciones no es tomar el poder y que el margen de acción en el actual e ineludible marco de la Unión es pequeño"

Ante eso, proponen cambiar las reglas del juego: "Normalmente, nos han puesto la pelota en nuestro tejado. Ahora hay que poner la pelota en el tejado de Merkel", explica Miguel Urbán.

Hoy Rajoy, en la inaguración de una autovia, aprovechaba para recordar la importancia de europa en nuestra economía, sin nombrar a Grecia, mandaba un mensaje de estabilidad y unidad: "Las grandes crisis económicas no se superan en solitario. Eso no ha ocurrido nunca, eso no sucede ahora y no se producirá jamás".

Podemos cree que quien va a quebrar esto seran los mercados que dicen en los proximos dias trataran de agitar el miedo para ifluir en el voto.