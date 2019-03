El PSOE se inclina por la abstención al CETA y descarta aceptar exigencias de Podemos

El PSOE ya no apoya el tratado de libre comercio con Canadá. "Cuando la decisión política esté tomada, probablemente una abstención, diremos por qué", explica Margarita Robles. No tomarán una decisión firme hasta el lunes, pero la presidenta del partido ha sido contundente en Twitter. Una postura opuesta a la que defendían hasta ahora.

Este mismo martes votaron 'sí' en la comisión de exteriores del Congreso, tras haber votado a favor en febrero en el Europarlamento. Un cambio que el presidente del Gobierno considera un error: "No tiene sentido. Si no firmamos un tratado con Canadá, no sé con quién lo vamos a firmar".

"Supongo que esto se debe a la podemización del PSOE", señala Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. Desde Unidos Podemos aplauden el cambio de posición, pero lo consideran interesado. "Es un guiño táctico a su nueva estrategia política de acercarse a la izquierda", señala Alberto Garzón.

El comisario europeo de Asuntos Económicos le ha pedido a Sánchez que mantenga su apoyo al tratado: "Le he dicho que creo que el CETA es un tratado positivo, le corresponde a él explicar cuál es su propuesta". Pedro Sánchez no ha querido explicar a los medios su cambio de postura al término de la reunión.