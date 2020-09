El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) muestra una ventaja de 13,4 puntos del PSOE sobre el PP. Lo hace en un barómetro en el que Ciudadanos ha experimentado un notable ascenso, de casi dos puntos, con un 10,6% de los votos.

Según este estudio, elaborado entre el 1 y el 7 de septiembre, el PSOE obtendría un 31,5% de estimación de voto y el PP, un 18,1%. Por su parte, Unidas Podemos se mantiene como tercera fuerza con un 12,2% y Vox cae al 11,7%, situándose a un punto escaso de la formación naranja.

Respecto a la intención de voto en los últimos meses, como se muestra en el siguiente gráfico, el PSOE ha experimentado un breve incremento, mientras que el PP ha llegado a caer tres puntos. Unidas Podemos se ha mantenido en torno a los mismos porcentajes, Vox ha experimentado una leve caída y Ciudadanos, un notable aumento en intención de voto.

Más de la mitad de los encuestado pide medidas más duras en la pandemia

El 58,3% de los encuestados en este barómetro considera que habría que tomar medidas más restrictivas para frenar la pandemia de coronavirus, mientras que el 25,8% cree que podemos continuar como hasta ahora.

Se muestra más unanimidad en cuanto a la implantación de nuevas medidas sanitarias. El 84% considera que son convenientes las reformas en la sanidad española y solo un 10% cree que no es necesario y el 6% no sabe o no contesta.

En cuanto a la gestión en general de la pandemia, los entrevistados se plantan frente a las administraciones y piden unanimidad entre el Gobierno central y Comunidades Autónomas para abordar la crisis sanitaria que estamos viviendo. El 27,8% asegura que el Gobierno no le merece ninguna confianza, mientras que el 29% se sitúa en 'poca confianza'. El 25,4% le da bastante confianza y el 6,2%, bastante confianza.