El PSOE gallego defiende a Besteiro: "Confiamos absolutamente y plenamente en su inocencia y honradez"

La gestora que preside el PSOE gallego defiende a su líder y denuncia la mala praxis de la jueza: "Confiamos absolutamente y plenamente en la inocencia y honradez del señor Besteiro, a veces algunas actuaciones judiciales ponen en duda esa imparcialidad".

José Ramón Gómez Besteiro tendrá que declarar en calidad de investigado por seis delitos en el marco de la 'Operación Pulpo', entre ellos: cohecho, prevaricación, fraude de subvenciones y malversación de fondos públicos para, por ejemplo, realizar viajes de funcionarios a Eurodisney o la India con el dinero de las ayudas de la Diputación.



Pero desde la Diputación de Lugo aseguran que tanto las acciones que se le atribuyen a Besteiro así como los viajes son anteriores al 2006, es decir, cuando la Diputación estaba presidida por el PP.

El propio Besteiro reconoció, a través de un comunicado sin el logo del partido, que la citación de la jueza le pilló por sorpresa: "No tengo acceso a los motivos por los que la misma jueza me vuelve a llamar como investigado en esta ocasión [...] Lamento una vez más la inadmisible indefensión a la que estoy expuesto".



El expresidente de la Diputación de Lugo ya está imputado en otra causa judicial. A pesar de todo ello, este mismo jueves, Pedro Sánchez fue rotundo al apoyarle como candidato a las primarias del PSOE gallego.



Estaba previsto que Sánchez acudiese a la clausura del Congreso Confederal de UGT pero no ha sido así, dicen desde su partido, por motivos personales y aseguran que esta imputación no afectará a sus acuerdos para formar Gobierno: "El PSOE es tajante con la corrupción. No ha llevado imputados en sus listas" ha asegurado César Luena.



Ciudadanos ya ha enviado un comunicado al PSOE advirtiéndole que cumpla lo pactado y que Besteiro no sea el candidato a las próximas elecciones si la jueza mantiene su imputación. Esta tarde está previsto que sea Besteiro quien comparezca para dar explicaciones.