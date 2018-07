PSOE y C's no acuden al palco del teatro Falla en protesta por las palabras del alcalde de Cádiz

'KICHI' LES ACUSÓ DE APROVECHAR SUS CARGOS PARA IR GRATIS A LA FINAL DEL ESPECTÁCULO

Este año, el carnaval de Cádiz ha comenzado con polémica. PSOE y Ciudadanos en la ciudad gaditana no asistieron al palco del Teatro Falla como forma de protesta ante las declaraciones de José María González, 'Kichi'. El alcalde de Cádiz acusó a algunos grupos políticos de aprovechar ciertos privilegios de su cargo para poder asistir a la final del Falla; unas declaraciones que no han sentado nada bien entre las formaciones. En la presente edición, el Ayuntamiento de Cádiz ha invitado a muchos 'sin techo' a acudir de forma gratuita al espectáculo. No obstante, la fiesta continúa en la ciudad gaditana, y con una muy buena noticia para sus habitantes: la ocupación hotelera ronda, actualmente, el 90%.