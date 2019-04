Pruebas de ADN, rastreo de móviles y otros muchos recursos: despliegue sin precedentes para esclarecer el robo que sufrió Soria

Despliegue sin precedentes para esclarecer quién está detrás del atraco a la vivienda del exministro Soria. La casa, de 1.200 metros cuadrados, está ubicada en una de las zonas más lujosas de Las Palmas. La pasada Nochebuena se produjo el asalto mientras Soria y su mujer cenaban fuera.

La Jefatura Superior de la Policía Nacional de Canarias ha pedido sacar el ADN de un cigarrillo encontrado la vivienda, un análisis que muy rara vez se hace en casos de robo como este. "No es lo lógico extraer el ADN. Se toman huellas o declaraciones. Es el procedimiento habitual", considera Serafín Giraldo, portavoz de la UFP.

No es la única diligencia que se sale de lo habitual. Los agentes han pedido también a las operadoras de telefonía los datos de los móviles que estaban activos en la zona ese día. Unas pesquisas que los sindicatos de Policía ven exageradas para este caso. "No parece normal que porque alguien sea exministros se usen medios desproporcionados", opina Ramón Cosío, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP).

Aunque, matizan, todo depende de lo que se le haya robado al exministro, que por el momento se desconoce. "Llama la atención tanto interés. Qué han podido sustraer para emplear estos recursos", precisa Giraldo. La jefatura Superior de la Policia Nacional de Canarias ha señalado a laSexta que "se está investigando como un robo más de los que se denuncian en esta ciudad".

Pero fuentes policiales confirman a esta misma cadena, que como ya adelantaba el diario El Confidencial, se están dedicando todos los recursos humanos y todo el tiempo laboral a averiguar quién está detrás del asalto a la caja fuerte del exministro Jose Manuel Soria.