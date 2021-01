"La lucha contra la pandemia es una guerra sin tregua. Necesitamos reducir la transmisión del virus". Es el mensaje que ha lanzado la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras recibir la cartera de manos del ministro saliente, Salvador Illa.

"Estoy convencida de que lo vamos a conseguir", ha agregado, en una intervención en la que ha señalado la necesidad de "una nueva llamada a la cultura de la prevención y del cuidado" y se ha comprometido a que el Ministerio que ahora dirige "siga siendo un espacio para el diálogo".

En este sentido, la hasta ahora titular de Política Territorial, que ha trabajado en la cogobernanza con las autonomías en los últimos meses, se ha dirigido a su predecesor, para quien ha tenido palabras de agradecimiento por su "compromiso" y "templanza" ante "circunstancias inimaginables". "Seguiré la senda trazada, Salva, reforzando la cooperación y la toma de decisiones compartida", ha prometido.

Darias se ha pronunciado así al ponerse este miércoles al frente de la gestión del coronavirus en un momento crítico: con una incidencia acumulada cercana ya a los 900 casos por 100.000 habitantes y al día siguiente de que España registrase su máximo de muertes por COVID-19 en la tercera ola.

No obstante, la ministra ha aseverado que "tenemos las herramientas y la determinación" para frenar al virus, citando la "estrategia estatal", la "coordinación entre todas las Administraciones públicas" y la vacuna, que ha calificado como un "símbolo de la esperanza frente al miedo", llamando a "realizar un nuevo esfuerzo colectivo".

Además, la nueva titular de Sanidad ha destacado que la vacunación está ya en marcha. Un proceso -ha dicho- "largo" y "complejo" pero "planificado", con "principios y criterios de riesgo a los que todos nos debemos sin excepción ninguna". Una mención que llega después de que en las últimas semanas hayan salido a la luz numerosos casos de cargos públicos vacunados incumpliendo los protocolos.

Darias ha terminado su intervención con un "llamamiento a todas las Administración públicas" para "que el mínimo común de entendimiento sea posible" y expresando su gratitud al equipo del Ministerio que ahora deja en manos del líder del PSC, Miquel Iceta, y su confianza en su nuevo equipo en Sanidad.

"Tenemos una tarea ingente por delante. Les emplazo a trabajar juntos para garantizar el derecho a la salud de todos y cada uno de los españoles y españolas", ha concluido.

En el acto de traspaso de carteras han estado presentes el vicepresidente Pablo Iglesias; la titular de Defensa, Margarita Robles; el de Ciencia, Pedro Duque; y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. En su intervención, el ministro saliente, que deja Sanidad para volcarse en la campaña electoral en Cataluña, ha hecho balance de su paso por el Ministerio.

"He pasado los momentos más complejos, pero también he aprendido las lecciones más valiosas: el valor de lo público, el valor de lo que es el servicio público", ha afirmado Illa. "He intentado escuchar todo lo que he podido y he sabido y he intentado resolver algunos problemas", ha agregado, reconociendo que "la pandemia ha alterado todos los planes" que tenía cuando tomó posesión.

El candidato socialista también ha dado las gracias a los trabajadores del Ministerio, a los consejeros de Sanidad con los que ha trabajado y a "todos los profesionales sanitarios", que "se están viendo puestos a prueba", así como al conjunto del sector de la salud, al resto del Ejecutivo y a los portavoces parlamentarios con los que ha debatido durante estos meses.

También se ha dirigido a Darias, de quien ha alabado su "templanza" y "capacidad de trabajo". "Creo que vas a disfrutar como ministra. Es una tarea dura pero también es una tarea muy agradecida, porque qué mejor puede haber que ocuparse de la salud de tus conciudadanos", le ha dicho.

"Ha sido un honor servir a España y ha sido un honor trabajar con todos ustedes", ha finalizado Illa, que ha querido despedirse con un contundente mensaje: "Al virus lo vamos a derrotar, no lo duden".