Primera semana de Marjaliza en libertad: "Siempre he tenido la cabeza fuera de prisión"

Año nuevo en libertad para David Marjaliza, presunto cabecilla de la Púnica, que ha comenzado este 2016 fuera de la cárcel de Aranjuez. Él dice que "siempre ha tenido la cabeza fuera de prisión". Después de 14 meses cumpliendo condena, ha pagado la fianza de 100.000 euros que le ha permitido pasar estas Navidades con los suyos, dice que serán unas fiestas "mucho más alegres que las anteriores, con la familia".

En esta entrevista exclusiva para laSexta, que concedió en su primer día en libertad, el socio de Francisco Granados no ha ocultado que ha cooperado con el juez para desentrañar la trama: "Yo he hecho lo que tenía que hacer, una vez que te pillan hay que colaborar con la justicia, no hay otra solución".

Con todas sus cuentas embargadas, el presunto cerebro de la trama Púnica ya piensa en retomar sus negocios: "Tengo nuevos proyectos que estoy preparando y a trabajar porque al final la luz y el agua hay que pagarlas todos los meses".

Marjaliza ha tenido que entregar su pasaporte y deberá acudir cada quince días a los juzgados a firmar. Ahora su intención es recuperar el tiempo perdido: "He recibido muchas llamadas pero todavía solo he visitado a mis suegros, mis padres y familiares directos".

Y no olvida el Módulo 12 en el que ha pasado más de un año entre rejas con otros presos: "Allí la verdad es que te hacen la vida más agradable, hablando, paseando, contándonos nuestras penas".

Con Marjaliza ya en libertad, el único implicado en la Púnica que permanece en prisión es Francisco Granados.