DIFERENTES VERSIONES

Tras la polémica en torno a los estudios de Pablo Casado, Alberto Pérez de Vargas, exdirector del centro Cardenal Cisneros ha hablado en diferentes medios de comunicación. En El Mundo ha afirmado que Esperanza Aguirre sí llamó para presionar, sin embargo en Onda Cero ha dicho que no le llamó a él y también lo mismo en OK Diario, donde ha insistido en que no recibía llamadas.