El presidente de las Nuevas Generaciones (NNGG) del Partido Popular de Madrid, Ignacio Dancausa, ha hecho un 'apasionado' alegato para evitar que, como ocurre cada vez en más lugares, se abra el melón de la legalización de la marihuana en España. Pero Dancausa ha confundido la marihuana con el fentanilo, un opioide que se está llevando decenas de miles de vidas en Estados Unidos.

Estas declaraciones las ha hecho este domingo en la clausura de la Academia de la Juventud Madrileña junto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Dancausa ha pedido que "se pongan todas las medidas necesarias para combatir el consumo de drogas donde sea". Asimismo, ha elogiado lo que hace en "Madrid la presidenta" para que "nunca jamás vuelvan a banalizar con el consumo de estas sustancias".

"En muchos estados de Estados Unidos se ha legalizado la marihuana -lo que ellos llaman, lo que aquí llaman droga blanda- y en muy poco tiempo, todos lo hemos visto en vídeos que se han hecho muy famosos en las últimas semanas, cómo están las calles de muchas ciudades de Estados Unidos", ha señalado confundiendo el fentanilo con la marihuana. De hecho, no hace mención a este opioide sintético muy adictivo que es el que está causando estragos en el país.

Dancausa dice que ahí "hay decenas de personas -en Filadelfia, en Nueva York, en California- que están tiradas por las calles, presos de esa adicción". "Su vida está arruinada y, por tanto, hemos visto que no solo destruye vidas, destruye también familias y destruye sociedades enteras", ha explicado. Después, ha reclamado al Gobierno y a toda la sociedad "que diga alto y claro que no existen las drogas blandas y que digan no a las drogas".

Sus palabras sobre las drogas blandas contrastan con estas otras en las que, para captar afiliados al PP, presumía de haber conseguido acuerdos con discotecas madrileñas para tener acceso a copas baratas y chupitos gratis.