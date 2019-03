El presidente de la Diputación de Barcelona revela una bronca con el rey por Cataluña

Un experiencia muy desagradable y violenta. Así describe el presidente de la Diputación de Barcelona su encontrazo con el rey. "Tú, me dijo señalándome, vaya la que habéis organizado en Cataluña, sacando a la gente engañada y con ayuda de estos de TV3, el Avui y la Vanguardia", relata Salvador Esteve.

Lo que provocó el reproche de Don Juan Carlos fue la multitudinaria manifestación pidiendo la independencia durante la Diada del año pasado. "La cosa se fue calentando, cuenta Esteve, pensé que me iba a agarrar de la solapa". El Palacio de la Zarzuela fue el lugar de la bronca. Ocurrió dos días después de la Diada, en una audiencia de Don Juan Carlos con varios alcaldes.

Según el presidente de la Diputación, "me pareció que no tenía que callarme y le dije con todos mis respetos que eso no era manipulación sino una corriente muy profunda que tendría que escuchar e instar al diálogo". Eso, enfadó todavía más al rey, porque "no está acostumbrado a que le repliquen".

Esteve va más allá y le desacredita para ser árbitro en el conflicto de Cataluña. El rey tampoco se quedó ahí tras la discusión, y cinco días después escribió en una carta que "lo peor que podemos hacer es dividir fuerzas, alentar disensiones y perseguir quimeras". La Casa Real ni confirma ni desmiente la supuesta bronca.